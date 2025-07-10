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О чем договорились Алиев и Пашинян

Гаага направит сотни миллионов евро на помощь Украине

16:22 327

Нидерланды направят 300 миллионов евро на поддержку восстановления Украины в течение 2025 и 2026 годов.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Каспар Велдкамп в ходе Конференции по вопросам восстановления Украины, проходящей в Риме.

По информации Bloomberg, в рамках этого пакета в 2025 году 52 миллиона евро будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры и систем водоснабжения. Ещё 30 миллионов евро предусмотрены для поддержки голландских компаний и организаций, участвующих в проектах устойчивого развития и восстановления Украины.

Отмечается, что эти средства являются частью более широкой помощи — около 500 миллионов евро, ранее выделенных Нидерландами на невоенную поддержку Украины.

«Экономика и общество Украины должны оставаться на плаву, потому что это помогает стране в её борьбе. По сути, это фронт за фронтом», — отметил Велдкамп.

30 июня Украина получила около 1,7 миллиарда долларов (2,3 миллиарда канадских долларов) от Канады в рамках инициативы ERA. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти средства были обеспечены доходами от замороженных российских активов.

10 июля Европейский союз перевел Украине 1 миллиард евро за счет прибыли от замороженных российских активов.

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