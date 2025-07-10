Гаага направит сотни миллионов евро на помощь Украине

Нидерланды направят 300 миллионов евро на поддержку восстановления Украины в течение 2025 и 2026 годов.
Об этом сообщил министр иностранных дел страны Каспар Велдкамп в ходе Конференции по вопросам восстановления Украины, проходящей в Риме.
По информации Bloomberg, в рамках этого пакета в 2025 году 52 миллиона евро будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры и систем водоснабжения. Ещё 30 миллионов евро предусмотрены для поддержки голландских компаний и организаций, участвующих в проектах устойчивого развития и восстановления Украины.
Отмечается, что эти средства являются частью более широкой помощи — около 500 миллионов евро, ранее выделенных Нидерландами на невоенную поддержку Украины.
«Экономика и общество Украины должны оставаться на плаву, потому что это помогает стране в её борьбе. По сути, это фронт за фронтом», — отметил Велдкамп.
30 июня Украина получила около 1,7 миллиарда долларов (2,3 миллиарда канадских долларов) от Канады в рамках инициативы ERA. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти средства были обеспечены доходами от замороженных российских активов.
10 июля Европейский союз перевел Украине 1 миллиард евро за счет прибыли от замороженных российских активов.