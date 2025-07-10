Гаага направит сотни миллионов евро на помощь Украине

Нидерланды направят 300 миллионов евро на поддержку восстановления Украины в течение 2025 и 2026 годов.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Каспар Велдкамп в ходе Конференции по вопросам восстановления Украины, проходящей в Риме.

По информации Bloomberg, в рамках этого пакета в 2025 году 52 миллиона евро будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры и систем водоснабжения. Ещё 30 миллионов евро предусмотрены для поддержки голландских компаний и организаций, участвующих в проектах устойчивого развития и восстановления Украины.