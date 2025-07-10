Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам

Армения не против передачи полномочий контроля над участком дороги в Сюникской области (Западный Зангезур) международной компании, если будут соблюдены все принципы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян в интервью «Радио Свобода».

Отметим, что 10 июля в Абу-Даби состоялись переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Лидеры двух стран подробно обсудили все аспекты нормализации отношений. Было достигнуто общее согласие о продолжении переговоров в различных форматах.

В интервью Сафарян заявил, что в ходе переговоров обычно обсуждается весь комплекс повестки дня: «Были представлены различные предложения, мы делали заявления по этому поводу (речь идет о передаче полномочий контроля над дорогой в Сюникской области американской компании), и зависит от того, насколько это будет соответствовать интересам Армении, насколько это будет сочтено целесообразным, это может произойти, а может и нет... насколько стороны придут к согласию по этому вопросу, чтобы обе остались довольны своим положением, но сейчас сложно сказать».

На вопрос, допустимо ли для Армении передать функции по разблокированию дороги международной компании, Сафарян ответил утвердительно: «Если это полностью соответствует заявленным нами принципам, это может быть реализовано. По словам Сафаряна, «этот процесс должен осуществляться в рамках суверенитета, юрисдикции и территориальной целостности Армении. Если он соответствует этим принципам, то да, он может осуществляться. Это вопрос для обсуждения, должна быть обеспечена взаимность».

На вопрос: «Когда Ереван получил американские предложения о разблокировании?» Сафарян ответил, что ему «сложно назвать конкретную дату, но предложения были… Хочу еще раз отметить, что если это соответствует интересам Армении в рамках разблокирования, то они могут быть рассмотрены». Сафарян на вопрос, чего Армения ожидает от сегодняшних переговоров в Абу-Даби, сказал, что «мы заявили о политической воле Армении к достижению соглашения, соглашение уже согласовано обеими сторонами, продолжение переговоров направлено на его подписание». Замглавы МИД Армении не стал комментировать, откажется ли Азербайджан от своих предварительных условий, сказав лишь, что «это предмет переговоров, и пока преждевременно давать какие-либо комментарии по этому поводу, в этом суть переговоров».