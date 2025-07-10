USD 1.7000
EUR 1.9952
RUB 2.1757
Подписаться на уведомления
О чем договорились Алиев и Пашинян
Новость дня
О чем договорились Алиев и Пашинян

Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам

16:24 1702

Армения не против передачи полномочий контроля над участком дороги в Сюникской области (Западный Зангезур) международной компании, если будут соблюдены все принципы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян в интервью «Радио Свобода».

Отметим, что 10 июля в Абу-Даби состоялись переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Лидеры двух стран подробно обсудили все аспекты нормализации отношений. Было достигнуто общее согласие о продолжении переговоров в различных форматах.

В интервью Сафарян заявил, что в ходе переговоров обычно обсуждается весь комплекс повестки дня: «Были представлены различные предложения, мы делали заявления по этому поводу (речь идет о передаче полномочий контроля над дорогой в Сюникской области американской компании), и зависит от того, насколько это будет соответствовать интересам Армении, насколько это будет сочтено целесообразным, это может произойти, а может и нет... насколько стороны придут к согласию по этому вопросу, чтобы обе остались довольны своим положением, но сейчас сложно сказать».

На вопрос, допустимо ли для Армении передать функции по разблокированию дороги международной компании, Сафарян ответил утвердительно: «Если это полностью соответствует заявленным нами принципам, это может быть реализовано. По словам Сафаряна, «этот процесс должен осуществляться в рамках суверенитета, юрисдикции и территориальной целостности Армении. Если он соответствует этим принципам, то да, он может осуществляться. Это вопрос для обсуждения, должна быть обеспечена взаимность».

На вопрос: «Когда Ереван получил американские предложения о разблокировании?» Сафарян ответил, что ему «сложно назвать конкретную дату, но предложения были… Хочу еще раз отметить, что если это соответствует интересам Армении в рамках разблокирования, то они могут быть рассмотрены». Сафарян на вопрос, чего Армения ожидает от сегодняшних переговоров в Абу-Даби, сказал, что «мы заявили о политической воле Армении к достижению соглашения, соглашение уже согласовано обеими сторонами, продолжение переговоров направлено на его подписание». Замглавы МИД Армении не стал комментировать, откажется ли Азербайджан от своих предварительных условий, сказав лишь, что «это предмет переговоров, и пока преждевременно давать какие-либо комментарии по этому поводу, в этом суть переговоров».

Дрон упал у посольства Азербайджана в Киеве
Дрон упал у посольства Азербайджана в Киеве фото
16:35 838
Открытие футбольного евросезона: «Сабах» против словенцев
Открытие футбольного евросезона: «Сабах» против словенцев
16:54 177
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам
16:24 1703
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ
16:00 1859
А шах-то голый!..
А шах-то голый!.. рожденная революцией; все еще актуально
02:55 9186
Азербайджанцы продолжают тонуть в водоемах: в чем дело?
Азербайджанцы продолжают тонуть в водоемах: в чем дело?
15:40 1761
Дружба-жвачка закончилась
Дружба-жвачка закончилась продолжение главной темы; все еще актуально
00:45 8614
Заявление МИД Азербайджана об итогах переговоров Алиева и Пашиняна
Заявление МИД Азербайджана об итогах переговоров Алиева и Пашиняна
15:10 4033
Россия поддержала переговоры Алиева с Пашиняном
Россия поддержала переговоры Алиева с Пашиняном
13:50 3937
«Гений сделки» разозлился на «гения вербовки»
«Гений сделки» разозлился на «гения вербовки» горячая тема; все еще актуально
9 июля 2025, 21:57 7190
Полковника СБУ застрелили в Киеве
Полковника СБУ застрелили в Киеве видео; обновлено 13:13
13:13 4660

ЭТО ВАЖНО

Дрон упал у посольства Азербайджана в Киеве
Дрон упал у посольства Азербайджана в Киеве фото
16:35 838
Открытие футбольного евросезона: «Сабах» против словенцев
Открытие футбольного евросезона: «Сабах» против словенцев
16:54 177
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам
16:24 1703
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ
16:00 1859
А шах-то голый!..
А шах-то голый!.. рожденная революцией; все еще актуально
02:55 9186
Азербайджанцы продолжают тонуть в водоемах: в чем дело?
Азербайджанцы продолжают тонуть в водоемах: в чем дело?
15:40 1761
Дружба-жвачка закончилась
Дружба-жвачка закончилась продолжение главной темы; все еще актуально
00:45 8614
Заявление МИД Азербайджана об итогах переговоров Алиева и Пашиняна
Заявление МИД Азербайджана об итогах переговоров Алиева и Пашиняна
15:10 4033
Россия поддержала переговоры Алиева с Пашиняном
Россия поддержала переговоры Алиева с Пашиняном
13:50 3937
«Гений сделки» разозлился на «гения вербовки»
«Гений сделки» разозлился на «гения вербовки» горячая тема; все еще актуально
9 июля 2025, 21:57 7190
Полковника СБУ застрелили в Киеве
Полковника СБУ застрелили в Киеве видео; обновлено 13:13
13:13 4660
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться