Дрон упал у посольства Азербайджана в Киеве

В ночь на 10 июля во время массированной воздушной атаки российской армии на Киев один из дронов-камикадзе упал вблизи посольства Азербайджана в Украине, сообщает АзерТАдж.

В результате инцидента на парковке, расположенной рядом с азербайджанским посольством, сгорело более 20 автомобилей.

Отметим, что в ходе многосторонней воздушной атаки на Киев погибли как минимум двое мирных жителей, более 20 человек получили ранения. Всего по Украине (основной целью атаки был Киев) было выпущено 400 дронов, 18 баллистических и различных типов ракет.