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О чем договорились Алиев и Пашинян
Новость дня
О чем договорились Алиев и Пашинян

В Азербайджане арестовали «вагнеровцев»

Операция СГБ
16:40 1091

В Сабаильском районном суде города Баку состоялось заседание по избранию меры пресечения в виде ареста в отношении Алиева Рамиля Рамиз оглу (1991 г.р.) и Гасанова Исмаила Булудхан оглу (1974 г.р.) по уголовному делу, расследуемому Службой государственной безопасности (СГБ).

Из материалов дела следует, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных СГБ, указанные лица были выявлены, задержаны и переданы следствию. Установлено, что они совершали различные преступные действия как за рубежом, так и на территории Азербайджанской Республики.

Указанные лица были осуждены на территории зарубежной страны за умышленное убийство, совершение других тяжких и особо тяжких преступлений, отбывали наказание в пенитенциарных учреждениях этой страны, когда глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин лично выбрал их и привлек к различным военным операциям в обмен на денежные средства.

Р.Алиев и И.Гасанов участвовали в учениях и боевых операциях с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ на территориях различных стран, а также подстрекали других граждан Азербайджана к совершению подобных деяний за пределами страны.

В настоящее время ведется следствие по уголовному делу в отношении Рамиля Алиева и Исмаила Гасанова, а также по фактам совершения ими других преступлений против граждан Азербайджана и иностранных государств.

В отношении Рамиля Алиева и Исмаила Гасанова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

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