Определены победители конкурса по программированию AZERCELL CUP 2025

В отборочном туре, проходившем в три этапа, приняли участие около 4000 учащихся 6–7 классов из различных регионов страны. По результатам предварительных раундов 162 финалиста получили возможность продемонстрировать свои знания и навыки на заключительном этапе, который состоялся на базе Азербайджанского технического университета. В течение трех часов участники решали пять алгоритмических задач на языках программирования C++ и Python, используя автоматизированную систему оценки.

Состоялся финальный этап конкурса по программированию AZERCELL CUP 2025, организованного в рамках сотрудничества между ООО Azercell Teleсom, Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования.

По итогам финала победителями стали 28 учащихся из школ Баку, Губы, Гянджи, Балакена, Шеки, Сумгаита и Гёйчая. Уже с октября этого года они приступят к занятиям по специализированной программе подготовки к международным олимпиадам по информатике.

Конкурс AZERCELL CUP, проводимый Azercell уже четвертый год подряд, является частью долгосрочной инициативы компании, стартовавшей в 2017 году и направленной на развитие олимпиадного движения по информатике. Эти инициативы способствуют популяризации цифровых технологий, программирования и компьютерных наук среди молодежи, а также помогают учащимся развивать практические навыки и технический потенциал в этих направлениях.