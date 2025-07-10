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Nar присоединился к мероприятию AHK Азербайджан в качестве официального телеком-партнера

17:10 351

Nar принял участие в традиционном летнем мероприятии Германо-Азербайджанской внешнеторговой палаты (AHK Азербайджан) в качестве официального телекоммуникационного партнера. В мероприятии приняли участие представители местного и международного бизнеса, а также государственных структур, представляющие различные сферы деятельности.

Выступая на мероприятии, директор департамента продаж Nar Эльнур Рзазаде выразил удовлетворение сотрудничеством с AHK Азербайджан и отметил: «Бурное развитие технологий формирует новые подходы в бизнесе. Как Nar мы предлагаем гибкие решения, соответствующие этим изменениям, и предоставляем доступные и выгодные услуги, отвечающие потребностям наших клиентов».

В рамках мероприятия Nar представил свои телекоммуникационные решения, разработанные для представителей малого и среднего бизнеса, предоставив информацию о выгодных и устойчивых услугах.

Отметим, что AHK Азербайджан с 2012 года является официальным представителем германской экономики в Азербайджане. Объединяя более 200 компаний-членов, организация реализует важные проекты, направленные на развитие бизнес-среды в стране. Партнерство Nar с AHK Азербайджан является одним из успешных примеров такого сотрудничества.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 6 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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