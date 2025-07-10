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О чем договорились Алиев и Пашинян
Новость дня
О чем договорились Алиев и Пашинян

У Армении новый гимн

16:54 350

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении опубликовало новую редакцию текста государственного гимна страны, а также полную и сокращенную версии музыки в соответствии с изменением в закон о государственном гимне.

«Представлены новая редакция гимна «Наше Отечество» (текст на основе слов Микаэла Налбандяна, музыка - Барсег Каначян), а также его исполнение в официально утвержденном полном и укороченном вариантах», - сообщают армянские СМИ.

Как считают авторы документа, конец гимна должен быть более жизнеутверждающим и заканчиваться фразой «Пусть всегда славится Армения» вместо «Блажен тот, кто погибает за свободу своего народа».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выражал недовольство гербом и гимном Армении, предлагая внести корректировки.

Парламент Армении 22 января 2025 года утвердил изменения в госгимн, предложенный группой депутатов во главе со спикером Народного собрания Аленом Симоняном. Он вступил в силу с апреля 2025 года.

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