USD 1.7000
EUR 1.9952
RUB 2.1757
Подписаться на уведомления
О чем договорились Алиев и Пашинян
Новость дня
О чем договорились Алиев и Пашинян

Открытие футбольного евросезона: «Сабах» против словенцев

Эльмир Алиев, отдел спорта
16:54 185

Сегодня в 20:00 на «Банк Республика Арене» в Масазыре начнется первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между азербайджанским «Сабахом» и словенской «Целе».

Судить встречу будет бригада арбитров из Казахстана во главе с Данияром Сахи. VAR - француз Бастьен Дешепи.

Это первый матч еврокубкового сезона для азербайджанских клубов. Остальные наши представители - «Карабах», «Зиря» и «Араз-Нахчыван» - включатся в борьбу с 2-го квалификационного раунда.

«Сабах» ранее в еврокубках никогда не встречался со словенскими клубами. А «Целе» ни разу не играл с азербайджанскими командами. 

Действующий обладатель Кубка Словении, возглавляемый испанцем Альбертом Риерой, в прошлом сезоне наделал шуму в Европе, пробившись в четвертьфинал Лиги конференций. Там «Целе» в упорной борьбе уступила итальянской «Фиорентине». Это самый громкий евроуспех в истории соперника «Сабаха».

Ответная игра пройдет 17 июля в Целе. Победитель этой пары во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с сильнейшим в противостоянии АЕК (Ларнака, Кипр) - «Партизан» (Белград, Сербия). Проигравший же отправится во 2-й раунд Лиги конференций, где встретится с победителем пары «Биркиркара» (Мальта) - «Петрокуб» (Молдова).

Дрон упал у посольства Азербайджана в Киеве
Дрон упал у посольства Азербайджана в Киеве фото
16:35 857
Открытие футбольного евросезона: «Сабах» против словенцев
Открытие футбольного евросезона: «Сабах» против словенцев
16:54 186
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам
16:24 1730
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ
16:00 1874
А шах-то голый!..
А шах-то голый!.. рожденная революцией; все еще актуально
02:55 9187
Азербайджанцы продолжают тонуть в водоемах: в чем дело?
Азербайджанцы продолжают тонуть в водоемах: в чем дело?
15:40 1773
Дружба-жвачка закончилась
Дружба-жвачка закончилась продолжение главной темы; все еще актуально
00:45 8616
Заявление МИД Азербайджана об итогах переговоров Алиева и Пашиняна
Заявление МИД Азербайджана об итогах переговоров Алиева и Пашиняна
15:10 4046
Россия поддержала переговоры Алиева с Пашиняном
Россия поддержала переговоры Алиева с Пашиняном
13:50 3947
«Гений сделки» разозлился на «гения вербовки»
«Гений сделки» разозлился на «гения вербовки» горячая тема; все еще актуально
9 июля 2025, 21:57 7190
Полковника СБУ застрелили в Киеве
Полковника СБУ застрелили в Киеве видео; обновлено 13:13
13:13 4670

ЭТО ВАЖНО

Дрон упал у посольства Азербайджана в Киеве
Дрон упал у посольства Азербайджана в Киеве фото
16:35 857
Открытие футбольного евросезона: «Сабах» против словенцев
Открытие футбольного евросезона: «Сабах» против словенцев
16:54 186
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам
16:24 1730
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ
16:00 1874
А шах-то голый!..
А шах-то голый!.. рожденная революцией; все еще актуально
02:55 9187
Азербайджанцы продолжают тонуть в водоемах: в чем дело?
Азербайджанцы продолжают тонуть в водоемах: в чем дело?
15:40 1773
Дружба-жвачка закончилась
Дружба-жвачка закончилась продолжение главной темы; все еще актуально
00:45 8616
Заявление МИД Азербайджана об итогах переговоров Алиева и Пашиняна
Заявление МИД Азербайджана об итогах переговоров Алиева и Пашиняна
15:10 4046
Россия поддержала переговоры Алиева с Пашиняном
Россия поддержала переговоры Алиева с Пашиняном
13:50 3947
«Гений сделки» разозлился на «гения вербовки»
«Гений сделки» разозлился на «гения вербовки» горячая тема; все еще актуально
9 июля 2025, 21:57 7190
Полковника СБУ застрелили в Киеве
Полковника СБУ застрелили в Киеве видео; обновлено 13:13
13:13 4670
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться