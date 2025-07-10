Открытие футбольного евросезона: «Сабах» против словенцев

Сегодня в 20:00 на «Банк Республика Арене» в Масазыре начнется первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между азербайджанским «Сабахом» и словенской «Целе».

Судить встречу будет бригада арбитров из Казахстана во главе с Данияром Сахи. VAR - француз Бастьен Дешепи.

Это первый матч еврокубкового сезона для азербайджанских клубов. Остальные наши представители - «Карабах», «Зиря» и «Араз-Нахчыван» - включатся в борьбу с 2-го квалификационного раунда.

«Сабах» ранее в еврокубках никогда не встречался со словенскими клубами. А «Целе» ни разу не играл с азербайджанскими командами.

Действующий обладатель Кубка Словении, возглавляемый испанцем Альбертом Риерой, в прошлом сезоне наделал шуму в Европе, пробившись в четвертьфинал Лиги конференций. Там «Целе» в упорной борьбе уступила итальянской «Фиорентине». Это самый громкий евроуспех в истории соперника «Сабаха».

Ответная игра пройдет 17 июля в Целе. Победитель этой пары во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с сильнейшим в противостоянии АЕК (Ларнака, Кипр) - «Партизан» (Белград, Сербия). Проигравший же отправится во 2-й раунд Лиги конференций, где встретится с победителем пары «Биркиркара» (Мальта) - «Петрокуб» (Молдова).