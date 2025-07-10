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У Трампа проблемы из-за дела Эпштейна

17:18 1219

Президент США Дональд Трамп столкнулся с кризисом доверия со стороны его наиболее активных сторонников из движения MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой») из-за дела Джеффри Эпштейна. Об этом пишет портал Axios.

Недовольство сторонников Трампа связано с публикацией Министерством юстиции совместного с Федеральным бюро расследований заключения, согласно которому ведомства не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных лиц со стороны Эпштейна, наличия якобы существующего списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве.

«Актив движения MAGA был ошарашен заключением Министерства юстиции <...>. Спустя несколько дней после первоначального шока настойчивые призывы Трампа оставить этот вопрос и двигаться дальше подогревает глубокое чувство предательства», - пишет портал.

В частности, портал указывает, что бывшие влиятельные союзники Трампа, периодически оказывающиеся в опале из-за разногласий с ним, журналист Такер Карлсон, бизнесмен Илон Маск и бывший главный политстратег Трампа (2017) Стив Бэннон, обвинили администрацию президента в попытках сокрытия информации. «Но даже самые лояльные пехотинцы MAGA с трудом могут объяснить, как высокопоставленные чиновники администрации Трампа могли закрыть дело Эпштейна после нескольких лет обещаний, что оно выведет на свет теневые глобальные элиты», - добавляет портал.

Журналисты цитируют неназванного сторонника MAGA в медиабизнесе, который сказал, что дело Эпштейна «взбудоражило актив [движения]». «Доверие потеряно. В основном к людям вокруг него (Трампа - прим.), но и в некоторой степени к Трампу. Все, что связано с Эпштейном, взрывоопасно. Людям обещали публикацию документов по Эпштейну и им врали снова и снова. Это так просто не пройдет», - сказал он.

В то же время портал подчеркивает, что пока нет признаков того, что ситуация с делом Эпштейна приведет к массовой потере Трампом сторонников среди активистов MAGA. Оно объясняет, что ключевой характеристикой этого движения остается лояльность президенту.

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