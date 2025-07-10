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Грузия резко раскритиковала резолюцию Европарламента

17:34 910

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подверг резкой критике резолюцию Европарламента.

Глава правительства заявил, что этот документ является седьмой по счету абсолютно позорной резолюцией по Грузии.

«Это не просто постыдное действие Европарламента, я думаю, что европейская бюрократия должна полностью взять ответственность за это. Очень стыдно шантажировать грузинский народ за то, что он не вернул к власти коллективное «Нацдвижение». Шантажировать грузинский народ за это просто стыдно, эти люди должны почувствовать ответственность, в том числе за то, что в 2004-2012 годах давали «зеленый свет» предыдущей власти в плане тягчайших преступлений, которые они совершали», - сказал грузинский премьер.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

В свою очередь, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, резолюция Европарламента полностью оторвана от реальности и создает параллельный мир, далекий от настоящей ситуации в стране.

«В целом документ, который полностью оторван от реальности, от реальности в Грузии, и называется документом о Грузии, очень сложно оценить. Однако, с другой стороны, возникает ощущение, что создали некий параллельный мир», – заявила Бочоришвили.

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили

«В этой резолюции речь идет о каком-то таком параллельном мире или иной реальности, и очень трудно всерьез обсуждать и воспринимать сделанные на этой основе выводы», – отметила глава МИД.

По ее словам, в этой параллельной Грузии Саакашвили по-прежнему является «маяком демократии», президентом по-прежнему является Саломе Зурабишвили, а грузинский избиратель и грузинский народ либо не существуют, либо существуют только в том виде, каким они их себе представляют или хотят видеть.

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