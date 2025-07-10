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О чем договорились Алиев и Пашинян

Польша и Украина запустят совместное производство беспилотников

17:39 392

Польские и украинские компании работают над совместным производством беспилотников. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка на конференции по вопросам восстановления Украины в Риме.

«Наши министерства и фирмы работают над этим. <...> Может дойти до очень интересного и хорошего сотрудничества в этой сфере», - ответил Шлапка на соответствующий вопрос журналиста на брифинге, трансляцию которого вел телеканал TVP Info.

Шлапка не стал прямо отвечать, планирует ли Варшава выделять дополнительные пакеты помощи Киеву, подчеркнув, что Польша уже оказала большую поддержку Украине.

Кроме того, пресс-секретарь Кабмина не исключил, что Польша может провести следующую конференцию по вопросам восстановления Украины через год. «Давайте не будем опережать события», - сказал он.

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