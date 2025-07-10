США уговаривают союзников отдать Украине Patriot

«Одна из тех вещей, в которых нуждается Украина, — это батареи Patriot. Надеюсь, мы сможем убедить некоторых наших партнеров по НАТО предоставить эти батареи Patriot Украине. Поскольку есть ряд стран, у которых они имеются. Но никто не хочет отдавать те, что имеются. Так что, возможно, это изменится.

Если Украина действительно имеет такое приоритетное значение, как говорят многие страны Европы, то они должны быть готовы поделиться батареями, которые они сейчас не используют. Мы активно обсуждаем со странами то, чтобы они это сделали. Есть и другие возможности. [Есть] страны, которые заказали батареи Patriot и вскоре их получат. Было бы отлично, если бы одна из них добровольно отложила эти поставки и вместо этого перенаправила их в Украину. Так что мы творчески ищем возможность предоставить им [Украине] эти оборонительные вооружения, в которых они нуждаются. Это, конечно, не поможет им при ударах беспилотниками. Чтобы их сбить, требуется совсем иной метод. Но это поможет им при ракетных ударах, которые мы видим. И это оборонительные вооружения», — сказал Рубио.

Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что Вашингтон рассмотрит запрос Украины на предоставление дополнительного комплекса Patriot, подчеркнув при этом, что речь идет о крайне дорогой военной технике.

Ранее, 2 июля, The New York Times сообщила о временной приостановке поставок Украине ракет для Patriot, управляемых боеприпасов GMLRS, ракет Hellfire, ПЗРК Stinger и других видов вооружений. В связи с этим МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля. Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что Европа не способна в полной мере заменить американскую поддержку.

Несмотря на это, 3 июля Трамп заверил, что военная помощь Киеву продолжается, хотя США, по его словам, также нуждаются в вооружении. 7 июля он добавил, что Украина получит «еще некоторое количество оружия», преимущественно оборонительного характера.