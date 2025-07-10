Путин погибшим министрам венки не посылает

Российское государственное агентство РИА Новости утром 10 июля сообщило, что президент Владимир Путин направил траурный венок на церемонию прощания с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом, покончившим с собой. Другие госагентства об этом не сообщали.

Спустя несколько часов РИА Новости аннулировало заметку о венке от Путина. «Сообщение, вышедшее на ленты агентства в 10.19 с заголовком «Президент РФ направил венок на церемонию прощания со Старовойтом», аннулируется как вышедшее ошибочно», — говорится на странице материала.