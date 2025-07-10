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О чем договорились Алиев и Пашинян

Путин погибшим министрам венки не посылает

17:49 1793

Российское государственное агентство РИА Новости утром 10 июля сообщило, что президент Владимир Путин направил траурный венок на церемонию прощания с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом, покончившим с собой. Другие госагентства об этом не сообщали.

Спустя несколько часов РИА Новости аннулировало заметку о венке от Путина. «Сообщение, вышедшее на ленты агентства в 10.19 с заголовком «Президент РФ направил венок на церемонию прощания со Старовойтом», аннулируется как вышедшее ошибочно», — говорится на странице материала.

Церемония прощания со Старовойтом прошла в Москве в траурном зале Центральной клинической больницы № 1 Управления делами президента РФ. Ее посетили более десяти членов российского правительства.

Ранее днем на брифинге журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, почему Владимир Путин не приехал на прощание с Романом Старовойтом. Представитель Кремля сказал, что Путин «далеко не всегда посещает такие печальные церемонии прощания» и «у президента сегодня другой рабочий график».

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