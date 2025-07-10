США впервые примут участие во встрече «коалиции желающих»

Спецпредставитель президента США Кит Келлог впервые примет участие во встрече «коалиции желающих» стран Европы по поддержке Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Келлог примет участие во встрече «коалиции желающих» в четверг. Это первый случай, когда Соединенные Штаты принимают участие во встрече группы стран, в которой доминируют европейские государства», — говорится в сообщении издания.

Как передает Reuters, ссылаясь на данные Всемирного банка, на реконструкцию, восстановление и модернизацию Украины потребуется около 500 млрд евро.