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США впервые примут участие во встрече «коалиции желающих»

17:55 688

Спецпредставитель президента США Кит Келлог впервые примет участие во встрече «коалиции желающих» стран Европы по поддержке Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Келлог примет участие во встрече «коалиции желающих» в четверг. Это первый случай, когда Соединенные Штаты принимают участие во встрече группы стран, в которой доминируют европейские государства», — говорится в сообщении издания.

Как передает Reuters, ссылаясь на данные Всемирного банка, на реконструкцию, восстановление и модернизацию Украины потребуется около 500 млрд евро.

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