Али Асадов встретился с министром юстиции и права Пакистана

На встрече было отмечено, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Пакистаном основано на принципах дружбы и братства, сложившихся на протяжении многих лет. Было выражено удовлетворение высокой динамикой развития межгосударственных отношений во всех сферах.

Был высоко оценен уровень сотрудничества судебно-правовых систем двух стран, особо подчеркнуто, что между министерствами юстиции реализуется эффективное партнерство в правовой сфере как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в различных направлениях, в том числе в судебно-правовой сфере.