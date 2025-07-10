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О чем договорились Алиев и Пашинян
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О чем договорились Алиев и Пашинян

Али Асадов встретился с министром юстиции и права Пакистана

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18:10 336

В четверг, 10 июля, премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром юстиции и права Пакистана Азамом Назиром Тараром.

На встрече было отмечено, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Пакистаном основано на принципах дружбы и братства, сложившихся на протяжении многих лет. Было выражено удовлетворение высокой динамикой развития межгосударственных отношений во всех сферах.

Был высоко оценен уровень сотрудничества судебно-правовых систем двух стран, особо подчеркнуто, что между министерствами юстиции реализуется эффективное партнерство в правовой сфере как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в различных направлениях, в том числе в судебно-правовой сфере.

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