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О чем договорились Алиев и Пашинян
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О чем договорились Алиев и Пашинян

Самый смертельный месяц с начала войны

18:28 732

В опубликованной Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине сводке за июнь о числе погибших и пострадавших гражданских лиц подтверждается факт гибели 232 мирного жителя Украины и ранения 1343 человек за месяц.

Отмечается, что это самые высокие цифры за месяц с апреля 2022 года, передает BBC.

Миссия ООН на всем протяжении полномасштабной войны не имеет доступа к оккупированным украинским территориям, и число погибших там в ее подсчетах не учитывается.

ООН не располагает полными данными об общем числе погибших мирных жителей Украины. Миссия ООН зафиксировала более 13 500 случаев гибели гражданских лиц за время полномасштабной войны, но «реальный масштаб ущерба гражданскому населению… вероятно, значительно больше».

Рост числа погибших мирных жителей в миссии ООН связывают с нарастающей интенсивностью российских атак дронами и ракетами.

Россия утверждает, что не наносит удары по гражданским лицам, и отрицает свою ответственность за их гибель в Украине.

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