Искусственный интеллект оперировал без хирурга

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса сообщили о прорыве в области хирургии: экспериментальный робот, управляемый искусственным интеллектом, самостоятельно выполнил сложный этап операции по удалению желчного пузыря. Об этом сообщается в публикации «Коммерсанта».

Это первый случай, когда робот провел хирургическое вмешательство без участия человека на этом уровне сложности.

В отличие от существующих роботов, которыми управляют хирурги, новая система использует ИИ для принятия решений в реальном времени и способна адаптироваться к неожиданным осложнениям в процессе операции. Руководитель проекта профессор Аксель Кригер отметил, что устройство продемонстрировало точность и устойчивость, сравнимую с человеческой рукой, даже в условиях изменяющейся анатомии пациента.

По словам ученых, это достижение открывает путь к автоматизации рутинных операций, снижению нагрузки на врачей и повышению доступности высокотехнологичной хирургической помощи. Разработчики уточняют, что технология пока на стадии тестирования и не готова к массовому применению, но потенциал для развития огромный.