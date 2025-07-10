USD 1.7000
EUR 1.9952
RUB 2.1757
Подписаться на уведомления
О чем договорились Алиев и Пашинян
Новость дня
О чем договорились Алиев и Пашинян

Искусственный интеллект оперировал без хирурга

впервые в истории медицины
18:45 324

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса сообщили о прорыве в области хирургии: экспериментальный робот, управляемый искусственным интеллектом, самостоятельно выполнил сложный этап операции по удалению желчного пузыря. Об этом сообщается в публикации «Коммерсанта».

Это первый случай, когда робот провел хирургическое вмешательство без участия человека на этом уровне сложности.

В отличие от существующих роботов, которыми управляют хирурги, новая система использует ИИ для принятия решений в реальном времени и способна адаптироваться к неожиданным осложнениям в процессе операции. Руководитель проекта профессор Аксель Кригер отметил, что устройство продемонстрировало точность и устойчивость, сравнимую с человеческой рукой, даже в условиях изменяющейся анатомии пациента.

По словам ученых, это достижение открывает путь к автоматизации рутинных операций, снижению нагрузки на врачей и повышению доступности высокотехнологичной хирургической помощи. Разработчики уточняют, что технология пока на стадии тестирования и не готова к массовому применению, но потенциал для развития огромный.

Москва предложила Трампу «новый подход» по Украине
Москва предложила Трампу «новый подход» по Украине видео; обновлено 18:08
18:08 4952
Али Асадов встретился с министром юстиции и права Пакистана
Али Асадов встретился с министром юстиции и права Пакистана фото
18:10 337
Путин погибшим министрам венки не посылает
Путин погибшим министрам венки не посылает
17:49 1802
Дрон упал у посольства Азербайджана в Киеве
Дрон упал у посольства Азербайджана в Киеве фото
16:35 2803
Открытие футбольного евросезона: «Сабах» против словенцев
Открытие футбольного евросезона: «Сабах» против словенцев
16:54 1088
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам
16:24 4872
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ
16:00 3915
А шах-то голый!..
А шах-то голый!.. рожденная революцией; все еще актуально
02:55 9565
Азербайджанцы продолжают тонуть в водоемах: в чем дело?
Азербайджанцы продолжают тонуть в водоемах: в чем дело?
15:40 2843
Дружба-жвачка закончилась
Дружба-жвачка закончилась продолжение главной темы; все еще актуально
00:45 8957
Заявление МИД Азербайджана об итогах переговоров Алиева и Пашиняна
Заявление МИД Азербайджана об итогах переговоров Алиева и Пашиняна
15:10 6033

ЭТО ВАЖНО

Москва предложила Трампу «новый подход» по Украине
Москва предложила Трампу «новый подход» по Украине видео; обновлено 18:08
18:08 4952
Али Асадов встретился с министром юстиции и права Пакистана
Али Асадов встретился с министром юстиции и права Пакистана фото
18:10 337
Путин погибшим министрам венки не посылает
Путин погибшим министрам венки не посылает
17:49 1802
Дрон упал у посольства Азербайджана в Киеве
Дрон упал у посольства Азербайджана в Киеве фото
16:35 2803
Открытие футбольного евросезона: «Сабах» против словенцев
Открытие футбольного евросезона: «Сабах» против словенцев
16:54 1088
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам
16:24 4872
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ
16:00 3915
А шах-то голый!..
А шах-то голый!.. рожденная революцией; все еще актуально
02:55 9565
Азербайджанцы продолжают тонуть в водоемах: в чем дело?
Азербайджанцы продолжают тонуть в водоемах: в чем дело?
15:40 2843
Дружба-жвачка закончилась
Дружба-жвачка закончилась продолжение главной темы; все еще актуально
00:45 8957
Заявление МИД Азербайджана об итогах переговоров Алиева и Пашиняна
Заявление МИД Азербайджана об итогах переговоров Алиева и Пашиняна
15:10 6033
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться