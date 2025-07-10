USD 1.7000
EUR 1.9952
RUB 2.1757
Подписаться на уведомления
О чем договорились Алиев и Пашинян
Новость дня
О чем договорились Алиев и Пашинян

В Баку обсудили проблемы пищевой безопасности в Азербайджане

19:06 661

Состоялось очередное заседание Консультативного совета по пищевому сектору при Агентстве пищевой безопасности Азербайджанской Республики, созданного с целью укрепления сотрудничества между государственным и частным секторами.

На заседании с членами Консультативного совета были обсуждены вопросы, играющие важную роль в обеспечении пищевой безопасности Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями о проблемах пищевых рынков, формировании механизма реализации и упаковки сельскохозяйственной продукции, идентификации животных, соответствии экспортируемой фитосанитарной продукции международным требованиям, создании системы отслеживания пестицидов и агрохимикатов, а также других актуальных вопросах.

Члены Совета были проинформированы о требованиях законодательства к применению стандартов качества пищевых продуктов в медицинских и образовательных учреждениях. Были рассмотрены вопросы длительности лабораторных исследований и оценки рисков, внедрения системы HACCP на предприятиях, обсуждались существующие проблемы в сфере производства и реализации донеров, а также пути их решения и предложения по совместной работе в сфере информированности потребителей.

А в Новосибирске прицепились к азербайджанским помидорам
А в Новосибирске прицепились к азербайджанским помидорам
20:40 451
Доллару предсказывают нестабильность
Доллару предсказывают нестабильность
20:20 775
А Беларусь обвинила азербайджанский картофель
А Беларусь обвинила азербайджанский картофель
20:06 1530
Открытие футбольного евросезона: «Сабах» обыгрывает словенцев в Масазыре
Открытие футбольного евросезона: «Сабах» обыгрывает словенцев в Масазыре видео, обновлено 20:49
20:49 2255
Прокуратура России не нашла нарушений в словах депутата-азербайджанца
Прокуратура России не нашла нарушений в словах депутата-азербайджанца
19:14 2636
Москва предложила Трампу «новый подход» по Украине
Москва предложила Трампу «новый подход» по Украине видео; обновлено 18:08
18:08 6881
Али Асадов встретился с министром юстиции и права Пакистана
Али Асадов встретился с министром юстиции и права Пакистана фото
18:10 616
Путин погибшим министрам венки не посылает
Путин погибшим министрам венки не посылает
17:49 3421
Дрон упал у посольства Азербайджана в Киеве
Дрон упал у посольства Азербайджана в Киеве фото
16:35 3649
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам
16:24 6673
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ
16:00 4961

ЭТО ВАЖНО

А в Новосибирске прицепились к азербайджанским помидорам
А в Новосибирске прицепились к азербайджанским помидорам
20:40 451
Доллару предсказывают нестабильность
Доллару предсказывают нестабильность
20:20 775
А Беларусь обвинила азербайджанский картофель
А Беларусь обвинила азербайджанский картофель
20:06 1530
Открытие футбольного евросезона: «Сабах» обыгрывает словенцев в Масазыре
Открытие футбольного евросезона: «Сабах» обыгрывает словенцев в Масазыре видео, обновлено 20:49
20:49 2255
Прокуратура России не нашла нарушений в словах депутата-азербайджанца
Прокуратура России не нашла нарушений в словах депутата-азербайджанца
19:14 2636
Москва предложила Трампу «новый подход» по Украине
Москва предложила Трампу «новый подход» по Украине видео; обновлено 18:08
18:08 6881
Али Асадов встретился с министром юстиции и права Пакистана
Али Асадов встретился с министром юстиции и права Пакистана фото
18:10 616
Путин погибшим министрам венки не посылает
Путин погибшим министрам венки не посылает
17:49 3421
Дрон упал у посольства Азербайджана в Киеве
Дрон упал у посольства Азербайджана в Киеве фото
16:35 3649
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам
16:24 6673
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ
16:00 4961
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться