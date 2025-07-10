В Баку обсудили проблемы пищевой безопасности в Азербайджане

На заседании с членами Консультативного совета были обсуждены вопросы, играющие важную роль в обеспечении пищевой безопасности Азербайджана.

Состоялось очередное заседание Консультативного совета по пищевому сектору при Агентстве пищевой безопасности Азербайджанской Республики, созданного с целью укрепления сотрудничества между государственным и частным секторами.

На встрече состоялся обмен мнениями о проблемах пищевых рынков, формировании механизма реализации и упаковки сельскохозяйственной продукции, идентификации животных, соответствии экспортируемой фитосанитарной продукции международным требованиям, создании системы отслеживания пестицидов и агрохимикатов, а также других актуальных вопросах.

Члены Совета были проинформированы о требованиях законодательства к применению стандартов качества пищевых продуктов в медицинских и образовательных учреждениях. Были рассмотрены вопросы длительности лабораторных исследований и оценки рисков, внедрения системы HACCP на предприятиях, обсуждались существующие проблемы в сфере производства и реализации донеров, а также пути их решения и предложения по совместной работе в сфере информированности потребителей.