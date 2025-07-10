Прокуратура России не нашла нарушений в словах депутата-азербайджанца

Прокуратура не нашла нарушений в высказывании Халида Тагизаде, российского политика азербайджанского происхождения, который в ходе обсуждения вопроса о мигрантах заявил, что Ханты-Мансийский регион — это «историческая родина узбеков». Информацию надзорное ведомство прислало в ответ на запрос депутата Госдумы Владимира Сысоева.

«В ответе на запрос указано, что в его выступлении нет прямых или косвенных призывов к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Югорские эксперты не обнаружили признаков экстремизма», — сказал Сысоев изданию Ura.ru.

Напомним, после высказываний Халида Тагизаде о том, что Ханты-Мансийский регион — «историческая родина узбеков», против него началась масштабная кампания на федеральном уровне. Его обвинили в «провокации», «открытых призывах против территориальной целостности и суверенитета России», «сепаратизме», «фальсификации истории» и других действиях. На следующий день после выступления Тагизаде публично извинился, однако скандал не утих. Дума Ханты-Мансийска рассмотрела его дело и освободила депутата от должности заместителя председателя одного из комитетов. После депутаты большинством голосов приняли решение отстранить Тагизаде от должности заместителя председателя комитета по социальному развитию и приостановить выплату ему заработной платы.