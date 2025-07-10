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Россия не получит свои активы

19:23 1326

Государственные российские активы останутся замороженными, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в рамках конференции по вопросам восстановления Украины в Риме.

«Я хотел бы еще раз сказать, что заморозка сохранится. Использование процентов или доходов от активов осуществляется с применением механизма, который мы описали. Сами активы также могут быть использованы в связи с соответствующим соглашением, если это необходимо», - сказал Мерц.

По словам канцлера, ущерб, причиненный Украине в результате вторжения России, составляет порядка €500 млрд.

Ранее Мерц объявил в Риме о создании фонда развития украинского бизнеса по образцу немецкой государственной банковской группы KfW, которая финансировала восстановление Германии после Второй мировой войны.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Из них порядка $5-6 млрд находятся в США, большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд.

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