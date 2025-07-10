Взрыв прогремел в Тегеране: есть погибшие

Взрыв прогремел в одном из многоэтажных жилых домов в районе Читгар в Тегеране, сообщают иранские СМИ.

По данным пожарной службы Тегерана, взрывом разрушена одна из квартир. Согласно официальной версии, к взрыву привела утечка бытового газа. Сообщается о четырех погибших, но число жертв может вырасти.

Пользователи соцсетей утверждают, что взрыв произошел в доме, который местные жители называют «судебной башней»: там проживают работники военно-судебной системы. Эти данные не подтверждаются официальными источниками.