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Взрыв прогремел в Тегеране: есть погибшие

19:43 1028

Взрыв прогремел в одном из многоэтажных жилых домов в районе Читгар в Тегеране, сообщают иранские СМИ.

По данным пожарной службы Тегерана, взрывом разрушена одна из квартир. Согласно официальной версии, к взрыву привела утечка бытового газа. Сообщается о четырех погибших, но число жертв может вырасти.

Пользователи соцсетей утверждают, что взрыв произошел в доме, который местные жители называют «судебной башней»: там проживают работники военно-судебной системы. Эти данные не подтверждаются официальными источниками.

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