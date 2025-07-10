А Беларусь обвинила азербайджанский картофель

Санэпидслужба в Беларуси обнаружила молодой картофель из Азербайджана с «нитратами». Об этом пишет «Комсомольская правда-Беларусь» со ссылкой на сообщение пресс-службы Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Отмечается, что специалисты при проверке в июне 2025 года обнаружили свежий молодой картофель из Азербайджана. Он был упакован 12 мая, срок его годности составлял 90 суток при условиях хранения от трех до пяти градусов тепла и относительной влажности от 90% до 95% градусов. Производителем картофеля выступает ООО AZERIXRAC (Азербайджан).

По информации пресс-службы, указанный картофель не соответствует установленным требованиям безопасности по физико-химическому показателю «нитраты».