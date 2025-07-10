USD 1.7000
EUR 1.9952
RUB 2.1757
Подписаться на уведомления
О чем договорились Алиев и Пашинян
Новость дня
О чем договорились Алиев и Пашинян

А Беларусь обвинила азербайджанский картофель

20:06 1541

Санэпидслужба в Беларуси обнаружила молодой картофель из Азербайджана с «нитратами». Об этом пишет «Комсомольская правда-Беларусь» со ссылкой на сообщение пресс-службы Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Отмечается, что специалисты при проверке в июне 2025 года обнаружили свежий молодой картофель из Азербайджана. Он был упакован 12 мая, срок его годности составлял 90 суток при условиях хранения от трех до пяти градусов тепла и относительной влажности от 90% до 95% градусов. Производителем картофеля выступает ООО AZERIXRAC (Азербайджан).

По информации пресс-службы, указанный картофель не соответствует установленным требованиям безопасности по физико-химическому показателю «нитраты».

А в Новосибирске прицепились к азербайджанским помидорам
А в Новосибирске прицепились к азербайджанским помидорам
20:40 464
Доллару предсказывают нестабильность
Доллару предсказывают нестабильность
20:20 785
А Беларусь обвинила азербайджанский картофель
А Беларусь обвинила азербайджанский картофель
20:06 1542
Открытие футбольного евросезона: «Сабах» обыгрывает словенцев в Масазыре
Открытие футбольного евросезона: «Сабах» обыгрывает словенцев в Масазыре видео, обновлено 20:49
20:49 2261
Прокуратура России не нашла нарушений в словах депутата-азербайджанца
Прокуратура России не нашла нарушений в словах депутата-азербайджанца
19:14 2641
Москва предложила Трампу «новый подход» по Украине
Москва предложила Трампу «новый подход» по Украине видео; обновлено 18:08
18:08 6887
Али Асадов встретился с министром юстиции и права Пакистана
Али Асадов встретился с министром юстиции и права Пакистана фото
18:10 617
Путин погибшим министрам венки не посылает
Путин погибшим министрам венки не посылает
17:49 3428
Дрон упал у посольства Азербайджана в Киеве
Дрон упал у посольства Азербайджана в Киеве фото
16:35 3651
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам
16:24 6674
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ
16:00 4963

ЭТО ВАЖНО

А в Новосибирске прицепились к азербайджанским помидорам
А в Новосибирске прицепились к азербайджанским помидорам
20:40 464
Доллару предсказывают нестабильность
Доллару предсказывают нестабильность
20:20 785
А Беларусь обвинила азербайджанский картофель
А Беларусь обвинила азербайджанский картофель
20:06 1542
Открытие футбольного евросезона: «Сабах» обыгрывает словенцев в Масазыре
Открытие футбольного евросезона: «Сабах» обыгрывает словенцев в Масазыре видео, обновлено 20:49
20:49 2261
Прокуратура России не нашла нарушений в словах депутата-азербайджанца
Прокуратура России не нашла нарушений в словах депутата-азербайджанца
19:14 2641
Москва предложила Трампу «новый подход» по Украине
Москва предложила Трампу «новый подход» по Украине видео; обновлено 18:08
18:08 6887
Али Асадов встретился с министром юстиции и права Пакистана
Али Асадов встретился с министром юстиции и права Пакистана фото
18:10 617
Путин погибшим министрам венки не посылает
Путин погибшим министрам венки не посылает
17:49 3428
Дрон упал у посольства Азербайджана в Киеве
Дрон упал у посольства Азербайджана в Киеве фото
16:35 3651
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам
16:24 6674
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ
16:00 4963
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться