Доллару предсказывают нестабильность

Несмотря на то, что волатильность доллара США в последние недели снизилась, аналитики инвестбанка видят много причин, по которым американская валюта может снова начать торговаться как более «рискованный» актив.

Резкое падение доллара в этом году, вызванное угрозами торговых войн президента США Дональда Трампа, подогрело спекуляции об утрате долларом статуса «актива-убежища». И хотя аналитики Goldman не прогнозируют такой сценарий, в краткосрочной перспективе валюта может оставаться нестабильной, отмечают эксперты.

Одним из «ярких» трендов 2025 года, по мнению экспертов, стала возросшая склонность доллара падать вместе с американскими акциями. В этом году такая динамика наблюдалась более чем в два раза чаще, чем за предыдущие 10 лет. Есть и более тревожный признак снижения привлекательности американских активов — это одновременное падение акций, казначейских облигаций и доллара, что также стало встречаться чаще, подчеркивают в Goldman Sachs.

26 июня доллар упал до минимума с 2022 года после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что у него уже есть несколько кандидатов на место главы ФРС США. The Wall Street Journal допускала, что Трамп может назвать этого кандидата уже осенью, при том что полномочия нынешнего председателя Федрезерва Джерома Пауэлла истекают лишь в мае 2026 года.

Индекс доллара в первом полугодии потерял более 10%. Это стало худшей динамикой американской валюты с 1973 года, писала Financial Times. Динамика курса американской валюты также стала самой слабой за любые шесть месяцев подряд начиная с 2009 года. FT также указывала, что причинами слабости американской валюты стали торговая и экономическая политика, проводимая президентом США Дональдом Трампом.