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А в Новосибирске прицепились к азербайджанским помидорам

20:40 474

В Новосибирске обнаружили партию «зараженных томатов» из Азербайджана, сообщает пресс-служба Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.

Утверждается, что во время проверки, проведенной с 1 по 7 июля на складах временного хранения, специалисты выявили наличие южноамериканской томатной моли — опасного вредителя.

Кроме того «вредителей» нашли и в цветах из Эквадора и Китая, в узбекских сливах, яблоках и нектаринах, персиках из Узбекистана и Таджикистана. Общий объем «зараженной продукции» составил около 97 тонн овощей и более 12 тысяч цветочных срезов.

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