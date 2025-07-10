А в Новосибирске прицепились к азербайджанским помидорам

В Новосибирске обнаружили партию «зараженных томатов» из Азербайджана, сообщает пресс-служба Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.

Утверждается, что во время проверки, проведенной с 1 по 7 июля на складах временного хранения, специалисты выявили наличие южноамериканской томатной моли — опасного вредителя.

Кроме того «вредителей» нашли и в цветах из Эквадора и Китая, в узбекских сливах, яблоках и нектаринах, персиках из Узбекистана и Таджикистана. Общий объем «зараженной продукции» составил около 97 тонн овощей и более 12 тысяч цветочных срезов.