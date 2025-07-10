Украинские дети прибыли в Баку на реабилитацию

Очередная группа детей из Украины прибыла в Баку на реабилитацию. В состав группы входят 30 украинских детей в возрасте от 9 до 16 лет.

По инициативе Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения украинские дети примут участие в программах реабилитации и психологического восстановления.

В Баку для детей организуют индивидуальные консультации с профессиональным психологом. У них будет возможность познакомиться с Ичери Шехер, Девичьей башней, Дворцовым комплексом Ширваншахов, Приморским бульваром, храмом Атешгях и другими достопримечательностями. Также запланировано проведение для них групповой терапии, занятий по медитации и йоге, психосоциальных тренингов и других практических занятий как в Баку, так и в регионах Азербайджана. Детей также познакомят с достопримечательностями Габалы и Шеки.