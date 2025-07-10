Россельхознадзор как инструмент давления Кремля: ограничен импорт азербайджанских и армянских товаров

Традиционный инструмент давления Кремля на страны с ухудшающимися отношениями с Россией, особенно на бывшие советские республики, вновь заработал. Как сообщалось ранее, Россельхознадзор ограничил импорт молочной продукции из Азербайджана. Ввоз продукции двух компаний на российский рынок приостановлен, еще трем компаниям направлен запрос об «источнике сырья» со сроком исполнения до 14 июля. По другим данным, Россельхознадзор также обнаружил вредителей во фруктах и овощах, экспортируемых из Азербайджана в Россию.

«Опасного насекомого» выявили при досмотре двух партий персиков и нектаринов общим весом около 20 тонн, поступивших из Азербайджана на склад временного хранения в Краснодаре. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора. «В продукции обнаружили живые имаго западного цветочного трипса — вредителя, входящего в перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Поскольку данный вид трипса ограниченно распространен в России и представляет угрозу сельскому хозяйству, зараженные партии фруктов были запрещены к ввозу», — заявили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В Новосибирске обнаружена партия зараженных томатов, поступивших из Азербайджана, сообщает пресс-служба Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора. В ходе проверки, проведенной с 1 по 7 июля 2025 года на складах временного хранения, специалисты «выявили наличие южноамериканской томатной моли» — опасного вредителя.