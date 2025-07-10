Умеров может стать послом Украины в Америке

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что планирует сменить посла Украины в США. Об этом он сказал на пресс-конференции в Риме, передает «Европейская правда».

С 2021 года должность посла Украины в США занимает Оксана Маркарова. По словам Зеленского, он разговаривал с ней и надеется, что она продолжит работу в Украине, но «многое зависит от нее».