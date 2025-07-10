Зеленский: Переговоров с Россией пока не будет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с Россией пока не будет, поскольку еще не завершились все обмены, согласованные в Стамбуле.

По сообщению украинских СМИ, Владимир Зеленский во время разговора с представителями украинских и иностранных СМИ озвучил желательный вариант встречи: переговоры при участии лидеров России, Украины и США. Среди возможных площадок президент перечислил Австрию, Ватикан, Турцию и Швейцарию.