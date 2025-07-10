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Зеленский: Переговоров с Россией пока не будет

22:04 675

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с Россией пока не будет, поскольку еще не завершились все обмены, согласованные в Стамбуле.

По сообщению украинских СМИ, Владимир Зеленский во время разговора с представителями украинских и иностранных СМИ озвучил желательный вариант встречи: переговоры при участии лидеров России, Украины и США. Среди возможных площадок президент перечислил Австрию, Ватикан, Турцию и Швейцарию.

«Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече. А именно закончить с теми обменами, которые были оговорены на второй встрече в Стамбуле. И я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся. И только после этого команды могут обсуждать подготовку встречи на уровне лидеров. Примерно так», - пояснил президент Украины.

Общаясь с журналистами, украинский президент также сообщил о позитивном характере последних разговоров с президентом США Дональдом Трампом. «Есть все необходимые политические сигналы о возобновлении поставок помощи», — сказал Зеленский.

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