Евросоюз решил засекретить план по полному отказу от российского газа

Евросоюз хочет до конца 2027 года отказаться от закупки российских энергоресурсов. Еврокомиссия в июне представила рамочные предложения, предусматривающие в том числе постепенное сворачивание закупок газа, включая сжиженный, который европейские компании продолжают завозить по коммерческим контрактам. Теперь правительства стран ЕС потребовали, чтобы ЕК держала рассматриваемые планы в секрете, это следует из проекта переговорного документа, с которым ознакомился Reuters.

«Эти планы должны готовиться в соответствии с правилами профессиональной тайны и не разглашаться без согласия соответствующего государства – члена ЕС», – говорится в документе, подготовленном Данией, которая сейчас председательствует в Союзе.

В планах стран должны быть «описаны предполагаемые меры на национальном или региональном уровне по сокращению спроса, стимулированию производства возобновляемой энергии и обеспечению альтернативных поставок, а также возможные технические, договорные или нормативные барьеры, которые могут осложнить процесс диверсификации», отмечается в документе. ЕК также настаивала, что для подготовки адекватных мер компании, закупающие российский СПГ, должны будут раскрыть ей содержание своих контрактов, которое является коммерческой тайной.

Сами компании указывают, что обязаны продолжать поставлять газ по договорам, иначе в случае их разрыва им придется платить большие штрафы. Дипломаты стран ЕС начнут обсуждать документ на следующей неделе. По словам некоторых из них, переговоры находятся на ранней стадии и пока не затрагивают такие вопросы, как потенциальные юридические риски для компаний, пишет Reuters.

Поставки российского газа рухнули со 150,2 млрд кубометров в 2021 году, когда они составили 44,9% совокупного импорта газа в ЕС. Однако закупки СПГ странами Евросоюза за годы войны в Украине существенно выросли.