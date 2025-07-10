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О чем договорились Алиев и Пашинян
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О чем договорились Алиев и Пашинян

Масштабные оперативно-тактические учения

при организации МЧС
22:35 124

Оперативно-тактические учения «Баку-2025», организованные Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, прошли на территории Международного морского порта Баку в поселке Алят Гарадагского района.

За учениями, посвященными теме «Организация взаимодействия государственных органов по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий», наблюдали министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кемаладдин Гейдаров, руководители профильных служб стран - членов Международной организации гражданской обороны, представители министерств обороны, внутренних дел, цифрового развития и транспорта, Государственного агентства по защите стратегических объектов, Агентства государственных резервов, ANAMA, TƏBİB, AZCON, SOCAR, BP, Общественного совета при МЧС и других ведомств.

Цель учений - отработка механизмов совместной работы сил и средств спасения в масштабных чрезвычайных ситуациях, определение реальных возможностей, совершенствование системы управления, повышение готовности штабов, проведение аварийно-спасательных и других неотложных мероприятий, а также организацию взаимодействия и комплексного обеспечения.

По сценарию, эпицентр условного разрушительного землетрясения располагался в Каспийском море, в 110 км к юго-востоку от Баку. В результате «землетрясения» в нескольких городах и районах были повреждены многоэтажные здания и промышленные объекты, нарушены инфраструктурные сети, а также имеются жертвы и пострадавшие. В ответ на условную ситуацию силы МЧС совместно с профильными государственными органами приступили к поисково-спасательным работам, тушению вызванных землетрясением пожаров и выполнению других неотложных мероприятий. Операция по ликвидации последствий условного землетрясения была успешно проведена.

В завершение учений над площадкой пролетел парад вертолетов с флагами Азербайджана и Международной организации гражданской обороны.

В учениях приняли участие около 1250 человек личного состава, 8 вертолетов, 277 единиц специальной техники и 14 специально обученных служебных собак от МЧС, а также представителей Министерства обороны, МВД, Министерства цифрового развития и транспорта, Государственного агентства по защите стратегических объектов, Агентства государственных резервов, ANAMA, TƏBİB, AZCON, SOCAR и BP.

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