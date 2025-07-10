Израиль не успокоится, пока не уничтожит запасы иранского урана

Израиль считает, что часть иранских запасов высокообогащенного урана пережила американо-израильские бомбардировки в июне. Об этом заявил высокопоставленный израильский чиновник The New York Times, согласившись дать комментарий при условии анонимности из-за деликатности информации.

По его словам, Израиль начал готовиться к военным действиям против Ирана в конце прошлого года после обнаружения того, что он назвал «гонкой за создание бомбы» в рамках секретного иранского проекта. Израильская разведка зафиксировала активность по созданию ядерного оружия вскоре после того, как ВВС Израиля убили Хасана Насраллу, многолетнего лидера проиранской группировки «Хезболла» в Ливане.

В середине июня США и Израиль нанесли удары по ключевым иранским ядерным объектам в рамках операции «Народ как лев». Соединенные Штаты поразили два критически важных обогатительных комплекса тяжелыми противобункерными бомбами и обстреляли третий объект крылатыми ракетами «Томагавк».

Израильский чиновник заявил, что свидетельства о секретной ядерной программе Ирана были полностью переданы американской стороне. Однако американские официальные лица в январе, по его словам, сказали, что не верят в близость Ирана к созданию ядерного оружия, хотя и описали ситуацию как попытки изучить «более быстрые и грубые» подходы к его созданию.

При этом эксперты сходятся во мнении, что все рабочие центрифуги Ирана на объектах Натанз и Фордо — около 18 тысяч машин — были повреждены или уничтожены, вероятно, безвозвратно. Теперь специалисты изучают вопрос о том, сколько времени потребуется иранцам для восстановления части или всех этих мощностей, особенно после того, как были убиты ведущие ученые их ядерной программы.

7 июля издание Axios со ссылкой на свои источники сообщило, что Израиль планирует вновь атаковать Иран в случае, если тот попытается возобновить свою ядерную программу, и рассчитывает на поддержку США в этом вопросе.