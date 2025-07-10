Рубио назвал потери России на войне

С начала 2025 года Россия потеряла в войне против Украины 100 тысяч солдат погибшими, заявил во время пресс-конференции госсекретарь США Марко Рубио. Об этом информирует РБК-Украина.

«И опять же, я имею в виду, что каждый раз, когда вы видите это в заголовках новостей, когда гибнут люди, это напоминает вам о том, почему президент (Трамп) хочет, чтобы эта война закончилась, о чем он говорил с самого начала», - сказал Рубио.