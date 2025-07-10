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Рубио назвал потери России на войне

10 июля 2025, 22:50 2466

С начала 2025 года Россия потеряла в войне против Украины 100 тысяч солдат погибшими, заявил во время пресс-конференции госсекретарь США Марко Рубио. Об этом информирует РБК-Украина.

«И опять же, я имею в виду, что каждый раз, когда вы видите это в заголовках новостей, когда гибнут люди, это напоминает вам о том, почему президент (Трамп) хочет, чтобы эта война закончилась, о чем он говорил с самого начала», - сказал Рубио.

По его словам, «…гибель людей - это то, что больше всего интересует президента. Важно отметить, что с января этого года, как пример, просто для вас, с российской стороны, они потеряли 100 тысяч солдат погибшими. Не раненых, я говорю именно о погибших. А с украинской стороны цифры меньше, но все равно очень значительные. И поэтому президент не любит войны».

Президент США «собирается сделать все, что в его силах, чтобы закончить эту войну и любую другую войну, которую он имеет шанс закончить, как вы видели в прошлом. И поэтому мы будем продолжать работать над этим. Мы понимаем, что такие вещи требуют времени и терпения. Но, очевидно, мы также разочарованы тем, что не удалось достичь большего прогресса», добавил Рубио.

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