Вальдас Дамбраускас и Альберт Риера о матче «Сабах» - «Целе»

«Поздравляю «Целе» с победой. Благодарю болельщиков, которые создали прекрасную атмосферу на стадионе. К сожалению, мы сегодня проиграли на последних секундах. Это футбол. Такое бывает. Порой случается несправедливость. Это будет для нас хорошим уроком, который мы должны выучить, - заявил литовский специалист. - Было нелегко подготовиться к первой игре. Было мало информации о сопернике, так как у «Целе» произошли большие изменения в составе. И они сыграли только один контрольный матч. Но мы знали, что тренер у них прежний, и стиль будет тот же, что и в прошлом сезоне.

У обеих команд были домашние заготовки. Мы знали, что они будут навешивать с флангов. Старались препятствовать этому.

Конечно, были и положительные моменты. Нам удавалось создавать давление на соперника. К сожалению, нам не хватало последнего паса.

Во втором тайме инициатива была то у нас, то у соперника. У меня нет претензий к игрокам. Они сделали все, что могли. Но порой торопились, и это нам мешало.

Мы проиграли сражение, но не войну. Поедем в Словению и сделаем там все, чтобы стать победителями этого противостояния.

Главный тренер соперников сказал, что они сегодня были сильнее? У каждого свое мнение. Да, они выиграли сегодня со счетом 3:2. Давайте посмотрим, что будет после ответной встречи.

Проблемы в нашей обороне были и остаются? Благодарю всех бывших тренеров «Сабаха». Василий Березуцкий проделал большую работу. Если бы он не выиграл Кубок Азербайджана, то мы бы сейчас не играли в еврокубках. Не стоит забывать, что «Целе» в прошлом сезоне добрался до четвертьфинала Лиги конференций и успешно играл против команд с большими бюджетами».