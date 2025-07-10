Вальдас Дамбраускас и Альберт Риера о матче «Сабах» - «Целе»

Главный тренер футбольного клуба «Сабах» Вальдас Дамбраускас прокомментировал поражение команды от словенской «Целе» (2:3) в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«Поздравляю «Целе» с победой. Благодарю болельщиков, которые создали прекрасную атмосферу на стадионе. К сожалению, мы сегодня проиграли на последних секундах. Это футбол. Такое бывает. Порой случается несправедливость. Это будет для нас хорошим уроком, который мы должны выучить, - заявил литовский специалист. - Было нелегко подготовиться к первой игре. Было мало информации о сопернике, так как у «Целе» произошли большие изменения в составе. И они сыграли только один контрольный матч. Но мы знали, что тренер у них прежний, и стиль будет тот же, что и в прошлом сезоне.
У обеих команд были домашние заготовки. Мы знали, что они будут навешивать с флангов. Старались препятствовать этому.
Конечно, были и положительные моменты. Нам удавалось создавать давление на соперника. К сожалению, нам не хватало последнего паса.
Во втором тайме инициатива была то у нас, то у соперника. У меня нет претензий к игрокам. Они сделали все, что могли. Но порой торопились, и это нам мешало.
Мы проиграли сражение, но не войну. Поедем в Словению и сделаем там все, чтобы стать победителями этого противостояния.
Главный тренер соперников сказал, что они сегодня были сильнее? У каждого свое мнение. Да, они выиграли сегодня со счетом 3:2. Давайте посмотрим, что будет после ответной встречи.
Проблемы в нашей обороне были и остаются? Благодарю всех бывших тренеров «Сабаха». Василий Березуцкий проделал большую работу. Если бы он не выиграл Кубок Азербайджана, то мы бы сейчас не играли в еврокубках. Не стоит забывать, что «Целе» в прошлом сезоне добрался до четвертьфинала Лиги конференций и успешно играл против команд с большими бюджетами».
Главный тренер «Целе» испанец Альберт Риера, известный в период игровой карьеры по выступлениям за «Ливерпуль» и «Галатасарай», сказал следующее:
«В этой игре считаю, что мы были сильнее. Не знаю, согласится ли со мной главный тренер соперников. Мы проигрывали, затем сделали 2:2 и вырвали победу на последних минутах. «Сабах» забил после наших индивидуальных ошибок. Любой игрок может потерять мяч. Главное не это, а командная игра. Постараемся, чтобы в следующем матче индивидуальных ошибок не было.
Конечно, еще ничего не решено. Впереди еще 90 минут. Сегодня могла быть и ничья. Расслабляться нельзя. Нужно в ответной встрече играть так, будто у нас нет преимущества в один мяч».
Также Риера высказался на тему судейства в этом матче в исполнении казахстанской бригады. Он посетовал на то, что формы команд в сегодняшней игре были похожи. Риера сказал об этом арбитру, но тот не отреагировал.
«Я думаю, что Казахстан близко расположен к Азербайджану, и матч должна судить бригада из более далекой страны. Это примерно то же самое, если бы матч «Целе» в Словении судил бы австриец. Нужно все-таки назначать арбитров не из соседних государств».