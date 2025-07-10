Израиль ликвидировал «главного артиллериста» «Хезболлы»

Израильские военные нанесли новый удар по югу Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

Целью был командующий артиллерией в составе военного крыла организации «Хезболла» Мухаммед Джамаль Мурад. Он был ликвидирован в районе населенного пункта Аль-Мансури на юге Ливана.

В армии Израиля заявили, что устраненный командир отвечал за многочисленные ракетные обстрелы в сторону Израиля: «Деятельность Мурада создавала угрозу для Государства Израиль и была грубым нарушением соглашений [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном».