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О чем договорились Алиев и Пашинян

Израиль ликвидировал «главного артиллериста» «Хезболлы»

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10 июля 2025, 23:16 479

Израильские военные нанесли новый удар по югу Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

Целью был командующий артиллерией в составе военного крыла организации «Хезболла» Мухаммед Джамаль Мурад. Он был ликвидирован в районе населенного пункта Аль-Мансури на юге Ливана.

В армии Израиля заявили, что устраненный командир отвечал за многочисленные ракетные обстрелы в сторону Израиля: «Деятельность Мурада создавала угрозу для Государства Израиль и была грубым нарушением соглашений [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном».

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