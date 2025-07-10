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О чем договорились Алиев и Пашинян
Новость дня
О чем договорились Алиев и Пашинян

Армяне довольны встречей в Абу-Даби

10 июля 2025, 23:28 1490

Армения считает состоявшуюся 10 июля в Абу-Даби встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна успешной. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян.

«Нужно зафиксировать, что Армения также считает встречу в Абу-Даби успешной и подтверждает, что она может стать серьезной основой для мирного процесса», – написала Бадалян в соцсети.

По ее словам, Азербайджан и Армения после встречи выступили с одинаковыми сообщениями. В случае достижения других договоренностей, общественность будет поставлена в известность, отметила Бадалян.

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