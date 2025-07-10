Посольство Ватикана пострадало при атаке России

Нунций (посол) Ватикана в Украине архиепископ Висвальдас Кульбокас сообщил, что во время атаки России на Киев в ночь на 10 июля незначительные повреждения получило посольство Ватикана в Киеве, передает Vatican News.

По словам Кульбокаса, во время массированной российской атаки на Киев ночью повреждения получили помещения Апостольской нунциатуры: «Тревожным является то, что видно, что беспилотники нацелены на гражданские кварталы. Потому что я также собственными глазами видел, слышал, что некоторые беспилотники летали непосредственно вокруг, вокруг нунциатуры, вокруг домов».

Он добавил, что дипломаты Ватикана лично слышали взрывы недалеко от посольства и видели поврежденные гражданские здания в нескольких десятках метров: «Наши помещения также получили определенные повреждения: в главном здании повреждена крыша, а также повреждены гараж и служебное помещение. Мы подобрали около десяти довольно крупных осколков, и я думаю, что это был беспилотник, потому что они похожи на осколки беспилотника, а не ракеты».

Он уточнил, что сотрудники нунциатуры не пострадали, и добавил, что она расположена в Шевченковском районе Киева, где находится немало посольств других государств.