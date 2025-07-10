Большие планы Запада. Пока на словах

В четверг, 10 июля, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон объявили в ходе видеоконференции с представителями других государств из «коалиции желающих» о завершении планирования европейской миротворческой миссии для Украины. Макрон назвал численность возможного контингента - до 50 000 солдат. Об этом информирует Deutsche Welle.

Стармер заявил, что уже согласованные планы по миротворческой миссии могут быть реализованы «в течение нескольких часов» после подписания соглашения о перемирии между Россией и Украиной. По его словам, эта инициатива «зрелая» и «рассчитана на долгосрочную перспективу». Однако на данный момент заключение соглашения между Россией и Украиной и прекращение огня не представляется возможным.

Кир Стармер также сообщил, что для «коалиции желающих», в которую входят 30 европейских государств-союзников Украины, уже открыт собственный штаб в Париже. Помимо этого, в Киеве планируется создать координационный центр. Управлять штабом будут Франция и Великобритания, на которые возложат контроль за выполнением всех тактических и оперативных задач. По прошествии первых двенадцати месяцев штаб «коалиции желающих» будет перенесен в Лондон.

Франция и Великобритания планируют расширить уже имеющиеся совместные оперативные силы, чтобы в случае достижения перемирия направить их в Украину. В этой инициативе предполагается участие и других стран-партнеров. Германия пока отказывается от участия в данном проекте.

По словам Стармера, западные союзники должны теперь сосредоточиться на том, чтобы «готовиться к миру». Добиться этого, по его мнению, можно, «заставив Путина сесть за стол переговоров», а для этого нужно «скоординированное давление». Макрон же призвал союзников «усилить давление на Россию», указав на необходимость мер, которые могли бы «изменить воздействие на российскую экономику».

А канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что Россия должна возместить ущерб, причиненный в результате нападения на Украину. «Мы оцениваем материальный ущерб примерно в 500 миллиардов евро. Россия должна возместить этот ущерб. Пока этого не произойдет, Россия не получит и не должна получить доступ к замороженным российским активам», - заявил он на полях конференции по восстановлению Украины в Риме в четверг, 10 июля.

Канцлер Германии также подтвердил планы Берлина приобрести у США зенитно-ракетные комплексы Patriot для передачи их Украине: «Мы готовы приобрести дополнительные комплексы Patriot у США и предоставить их Украине». «В прошлый четверг я обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом и также попросил его поставить эти системы», - сказал канцлер. По его словам, министры обороны США и Германии ведут соответствующие переговоры, однако окончательное решение еще не принято.

Мерц не уточнил, сколько именно установок планирует закупить Германия. По информации СМИ, речь идет о двух комплексах.