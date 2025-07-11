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«У нашей разведки есть информация»: Зеленский раскрыл планы России

00:23 2094

Президент РФ Владимир Путин намерен затягивать войну против Украины. Как передает УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Риме.

«У нашей разведки, у разведок партнеров есть вся информация о том, что Россия будет в дальнейшем затягивать эту войну. Путин отказывается от всех возможностей установить реальное прекращение огня. Он не хочет реального мира. Путин зависим от войны и убийств, и его только реальной силой можно заставить отказаться от такой зависимости. Поэтому нужно, чтобы наша оборона в Украине была достаточно сильной», – сказал Зеленский.

Президент Украины считает, что в следующем году Путин может потратить на войну 300 млрд долларов: «Если сложить все бюджеты русского солдата, он получает от 6 до 8 тысяч долларов США... Представьте себе, сколько Россия платит за эту войну. Один военный, русский контрактник получает именно столько. Путин рассчитывает на армию полтора миллиона. Он хочет армию полтора миллиона. У него 1,2 млн. Что может остановить эти деньги? Как он будет платить в таких объемах? Мы считаем, что он может потратить в следующем году 300 млрд на войну».

В то же время, полагает президент Украины, санкции остановят возможности Путина финансировать войну.

Зеленский сказал, что Украина должна «иметь сильную армию. Безусловно, и идти по пути к контрактной…»

Он отметил, что сейчас у России нет желания заканчивать войну. По его мнению, это нежелание со стороны России видит и президент США Дональд Трамп.

Как сказал президент Украины, санкции против России, которые сейчас обсуждают в США, касаются многих сфер. Прежде всего энергетики, а также других стран, которые являются импортерами российских энергоносителей.

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