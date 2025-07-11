Притворился генералом и обманул учительницу

Как сообщает корреспондент haqqin.az, Вюсал Алекперов выяснил, что его бывшая учительница и односельчанка Дильшад Искендерли искала номер телефона заместителя командующего Военно-воздушными силами Азербайджана, генерал-майора Заура Рустамова. Она хотела обратиться к нему за помощью в трудоустройстве своего родственника Ильгара Мустафаева в ВВС.

Воспользовавшись ситуацией, Алекперов отправил Искендерли сообщение, представившись Зауром Рустамовым. В переписке он убедил ее, что может решить вопрос устройства на службу, и потребовал за это 2500 манатов. Деньги он получил и потратил на личные нужды. Спустя некоторое время Алекперов вновь связался с потерпевшей и заявил, что для «завершения дела» требуется еще 3000 манатов. Однако женщина заподозрила неладное и попросила выйти с ней на видеосвязь, чтобы убедиться, что разговаривает именно с генералом. Мошенник отказался, после чего Искендерли выяснила, что под именем Заура Рустамова скрывался ее односельчанин Вюсал Алекперов. Женщина пригрозила обратиться в полицию.

«Заур был моим учеником, поэтому я искала его номер, чтобы попросить помочь моему родственнику Ильгару… Когда мне пришло сообщение в WhatsApp якобы от «Заура», я поверила. Мы переписывались, но на голосовую или видеосвязь он не соглашался. Тогда я заподозрила, что что-то не так», — рассказала Искендерли в суде.

Как выяснилось, этот эпизод был не единственным: Алекперов также обманул другого учителя, пообещав ему помощь в оформлении социальной пенсии для дочери, пострадавшей в автокатастрофе. За эту «услугу» он получил еще 1500 манатов, но своих обещаний не выполнил. Впоследствии ущерб обоим потерпевшим был полностью возмещен. Они сообщили суду, что не имеют претензий к Алекперову и не предъявляют к нему исковых требований. По итогам разбирательства суд признал Алекперова виновным в мошенничестве и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.