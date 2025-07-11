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О чем договорились Алиев и Пашинян

Нетаньяху уверен в своей победе

01:20 226

Израиль согласен на дипломатическое урегулирование конфликта в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время визита в США.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль согласен на 60-дневное прекращение огня в анклаве, но настаивает на полной демилитаризации и отстранении от власти в секторе палестинского движения ХАМАС. Если дипломатия не сработает, Израиль намерен добиваться выполнения этой задачи военным путем, указал премьер.

Нетаньяху отметил, что 9 июля изложил эту позицию на встрече в США с группой родственников заложников, удерживаемых в Газе: «Мы полны решимости вернуть всех [похищенных], я сказал им об этом. Я сказал им, что сейчас мы пытаемся добиться освобождения половины живых и погибших заложников в обмен на прекращение огня на 60 дней. В начале этого перемирия мы начнем переговоры о постоянном прекращении войны, то есть о постоянном прекращении огня. Чтобы добиться этого, необходимо выполнить минимальные условия, которые мы выдвинули: ХАМАС складывает оружие, Газа демилитаризируется, там не остается больше управленческого или военного потенциала ХАМАС. Это наши основополагающие условия».

«Если этого можно добиться на переговорах - тем лучше. Если это не будет достигнуто на переговорах по прошествии 60 дней, мы добьемся этого другими способами, задействовав мощь нашей героической армии», - добавил Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля напомнил, что подобный подход недавно применили США, которые отвели 60 дней на переговоры по вопросу ядерной программы Тегерана, а 13 июня Израиль начал против Ирана 12-дневную военную операцию: «Мы говорили то же самое по поводу Ирана и устранения ядерной угрозы... Еще раз: если демилитаризация и демонтаж потенциала ХАМАС будут достигнуты путем переговоров, тем лучше. Но в любом случае они будут достигнуты».

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