Первую в истории сумку Birkin продали за рекордную сумму

Лот представлял собой черную потертую сумку с пятнами и царапинами, действительно самый первый экземпляр аксессуара, вдохновленного певицей и актрисой Джейн Биркин. Она немного отличается от последующих серийных вариантов размером, металлическими деталями и украшениями, на одном из ее клапанов инициалы J.B., также на ней есть наклейки, которые налепила артистка.

По легенде, в 1984 году во время перелета из Парижа в Лондон Биркин пожаловалась мужчине в соседнем кресле, что не может найти сумку, которая была бы удобна в путешествии матери с младенцем, то есть размером с половину чемодана. По просьбе собеседника она нарисовала на гигиеническом пакете то, что ей нужно. Соседом артистки оказался Жан-Луи Дюма, президент дома Hermes. Под впечатлением от разговора он через несколько месяцев создал большую, вместительную и удобную сумку, которую подарил Биркин. Затем фирма ей подарила еще четыре по мере обновления дизайна. Она использовала такие сумки с 1985 по 1994 год. От Hermes Биркин получала роялтиз за использование ее имени, но, как сообщалось, передавала эти деньги на благотворительность.