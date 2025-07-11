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О чем договорились Алиев и Пашинян
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О чем договорились Алиев и Пашинян

Трамп срочно передаст Украине оружие

01:52 197

Президент США Дональд Трамп впервые после своего возвращения в должность направит оружие в Киев в рамках президентских полномочий по программе PDA, сообщает Reuters ссылаясь на источники.

Ожидается, что пакет на сумму около $300 млн может включать ракеты Patriot и другое вооружение.

Ранее администрация Трампа посылала только оружие, одобренное Джо Байденом, сообщает агентство. Новый шаг, по словам источников, говорит о «возросшем интересе Трампа к поддержке Украины».

Президентские полномочия, предусмотренные разделом 506 закона о военной помощи (Foreign Assistance Act), позволяют срочно передавать союзникам продукцию из арсеналов Пентагона в случае чрезвычайных ситуаций. Такая помощь может быть доставлена в течение нескольких дней или даже часов после одобрения.

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