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Президент Бразилии резко критикует Трампа

02:20 357

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за попытки вмешательства во внутренние дела других государств, назвав такие действия «недопустимыми».

«Нельзя, чтобы он думал, что его избрали на пост шерифа мира - его избрали на пост президента Соединенных Штатов, и он может делать в Соединенных Штатах все, что захочет, а здесь, в Бразилии, мы, бразильцы, всем управляем», - сказал Лула в интервью телеканалу Record.

Президент Бразилии также раскритиковал содержание письма Трампа, в котором тот объявил о введении пошлин на бразильские товары в размере 50%. Глава государства счел письмо «абсурдным» и пообещал ответить

Трамп объяснял введение пошлин наличием торгового дефицита. «Он утверждает, что у США дефицит с Бразилией, но это неправда. В 2023 году мы экспортировали на $40 млрд, а импорт составил $47 млрд. Это у нас дефицит в $7 млрд. А если посчитать всю сумму за последние 15 лет, то дефицит Бразилии с Соединенными Штатами составляет $410 млрд», - заявил Лула да Силва.

Он также заявил, что Бразилия перенаправит свой экспорт и отыщет новых партнеров вместо США, торговля с которыми составляет лишь 1,7% ВВП. «Торговля Бразилии с США составляет всего 1,7% нашего ВВП. Нельзя назвать эти показатели жизненно важными [для бразильской экономики], - отметил он в интервью телеканалу TV Record. - Мы будем искать других партнеров». По словам президента, Бразилия дорожит отношениями с США, но не в ущерб своему суверенитету.

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