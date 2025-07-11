Президент Бразилии резко критикует Трампа

«Нельзя, чтобы он думал, что его избрали на пост шерифа мира - его избрали на пост президента Соединенных Штатов, и он может делать в Соединенных Штатах все, что захочет, а здесь, в Бразилии, мы, бразильцы, всем управляем», - сказал Лула в интервью телеканалу Record.

Президент Бразилии также раскритиковал содержание письма Трампа, в котором тот объявил о введении пошлин на бразильские товары в размере 50%. Глава государства счел письмо «абсурдным» и пообещал ответить

Трамп объяснял введение пошлин наличием торгового дефицита. «Он утверждает, что у США дефицит с Бразилией, но это неправда. В 2023 году мы экспортировали на $40 млрд, а импорт составил $47 млрд. Это у нас дефицит в $7 млрд. А если посчитать всю сумму за последние 15 лет, то дефицит Бразилии с Соединенными Штатами составляет $410 млрд», - заявил Лула да Силва.

Он также заявил, что Бразилия перенаправит свой экспорт и отыщет новых партнеров вместо США, торговля с которыми составляет лишь 1,7% ВВП. «Торговля Бразилии с США составляет всего 1,7% нашего ВВП. Нельзя назвать эти показатели жизненно важными [для бразильской экономики], - отметил он в интервью телеканалу TV Record. - Мы будем искать других партнеров». По словам президента, Бразилия дорожит отношениями с США, но не в ущерб своему суверенитету.