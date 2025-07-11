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Иран надеется на помощь России

02:44 338

Посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что Россия при необходимости может оказать содействие в восстановлении поврежденной инфраструктуры Ирана. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По словам посла, с учетом Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и РФ, страны должны поддерживать региональную стабильность и безопасность, а также совместно противостоять унилатерализму.

По его словам, Россия может как помочь в восстановлении поврежденных объектов, так и выступить посредником с целью снижения напряженности.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против ядерной и оборонной инфраструктуры Ирана. 22 июня США присоединились к операции: американские ВВС нанесли удары по объектам в Фордо (главный ядерный объект Ирана; два цеха по обогащению урана расположены на глубине 80–90 м), Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп утверждал, что в результате ядерная программа Ирана была полностью уничтожена.

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