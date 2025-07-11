В Азербайджане операция по удалению врожденных пороков головного мозга

Хирургическое лечение артериовенозных мальформаций (АВМ) в Азербайджане оплачивается в рамках Пакета услуг обязательного медицинского страхования. За прошедший год за счет обязательного медицинского страхования было выполнено 52 операции по удалению АВМ.
АВМ — это сосудистое сплетение, которое возникает в головном или спинном мозге в результате аномального соединения сосудов. АВМ считается врожденным пороком и во всем мире относится к редким заболеваниям. Многие люди могут прожить всю жизнь, не испытывая никаких симптомов.
Такая сосудистая патология нарушает нормальное распределение кровотока и со временем может привести к кровоизлияниям в мозг, эпилептическим припадкам, мышечной слабости (параличу), инсульту и другим неврологическим проблемам. В зависимости от расположения мальформации может наблюдаться нарушение функций окружающих тканей, в том числе координации движений.
Заболевание может проявляться серьезными симптомами, такими как сильные головные боли, онемение различных частей тела, ухудшение или потеря зрения, а также трудности с речью.
Хирургическое лечение АВМ проводится с учетом локализации образования, его размеров, возраста пациента и других факторов. При наличии медицинских показаний операция выполняется открытым методом и покрывается за счет обязательного медицинского страхования.
Для информации отметим, что для точной диагностики заболевания применяются современные методы обследования. Среди них — МРТ, КТ, электроэнцефалограмма (ЭЭГ) для измерения биоэлектрической активности мозга, допплерография и церебральная ангиография. Кроме того, для выявления противопоказаний к операции могут быть назначены анализы крови и другие лабораторные исследования. Все указанные инструментальные, функционально-диагностические и лабораторные услуги предоставляются за счет обязательного медицинского страхования. Также при госпитализации к покрытию относятся расходы на необходимые лекарственные препараты, медицинские расходные материалы и ежедневное питание.
Как сообщили haqqin.az в Государственном Агентстве по обязательному медицинскому страхованию, эти операции выполняются в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, а также в медицинских организациях (государственных или частных), заключивших договор с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию. Для этого необходимо направление.
Отметим также, что в результате хирургического вмешательства сохраняются функции головного мозга, улучшается качество жизни и устраняются серьезные неврологические риски, которые могут возникнуть в будущем. После операции пациентам рекомендуется находиться под медицинским наблюдением, внимательно относиться к образу жизни и при появлении новых симптомов незамедлительно обращаться к врачу.