В Азербайджане операция по удалению врожденных пороков головного мозга

Хирургическое лечение артериовенозных мальформаций (АВМ) в Азербайджане оплачивается в рамках Пакета услуг обязательного медицинского страхования. За прошедший год за счет обязательного медицинского страхования было выполнено 52 операции по удалению АВМ.

АВМ — это сосудистое сплетение, которое возникает в головном или спинном мозге в результате аномального соединения сосудов. АВМ считается врожденным пороком и во всем мире относится к редким заболеваниям. Многие люди могут прожить всю жизнь, не испытывая никаких симптомов.

Такая сосудистая патология нарушает нормальное распределение кровотока и со временем может привести к кровоизлияниям в мозг, эпилептическим припадкам, мышечной слабости (параличу), инсульту и другим неврологическим проблемам. В зависимости от расположения мальформации может наблюдаться нарушение функций окружающих тканей, в том числе координации движений.