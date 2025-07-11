Трамп анонсировал важное заявление по России

По его словам, он «разочарован в России». «Но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель», — сказал Трамп.

«Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», — добавил глава Белого дома, не вдаваясь в подробности.

Президент США заявил, что окончательное решение о введении новых антироссийских санкций будет оставаться за ним: «Они (Конгресс США) собираются принять очень серьезный и очень жесткий санкционный законопроект, но президент будет решать, намерен он прибегать к нему или нет», — сказал он.

Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам американского оружия. Речь идет о том, что США будут отправлять вооружения НАТО, а затем альянс поставит их Украине и заплатит за них, объяснил он. По словам президента, соглашение было достигнуто на саммите НАТО в прошлом месяце. «Мы отправляем оружие в НАТО и НАТО возместит полную стоимость этого оружия», — объяснил Трамп.

Накануне госсекретарь Марко Рубио заявил, что на встрече с делегацией России в Куала-Лумпуре Москвой были озвучены новые предложения по Украине. По словам госсекретаря, Россия предложила США «новый и другой подход» по урегулированию войны в Украине. Предложение будет передано американскому президенту Дональду Трампу. Однако он не стал уточнять, что именно «этот подход» из себя представляет. «Мы обменялись некоторыми идеями и комментариями, которые я верну в Вашингтон уже сегодня вечером в виде звонков и размышлений, и, возможно, там будет что-то, на чем можно было бы строить дальнейшие действия», — сказал глава Госдепа.

Говоря о санкциях, Рубио пояснил, что Трамп рассматривает их как «реальный вариант», но хочет гибкости в том, как и когда они будут применяться.

Дональд Трамп после последнего разговора с Владимиром Путиным, состоявшегося 3 июля, заявил, что не смог достичь никакого прогресса в «урегулировании украинского кризиса». Он также отметил, что недоволен прошедшей беседой. 8 июля Трамп заявил, что может поддержать законопроект о новых санкциях против России, предложенный в апреле сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Документ вводит вторичные санкции против торговых партнеров России, включая 500%-ные пошлины на импорт из стран, покупающих российские нефть, газ и уран.

В четверг вечером стало известно, что Трамп впервые поставит оружие Киеву, используя президентские полномочия, которыми часто пользовался его предшественник Джо Байден. Команда Трампа определит, какое оружие из американских запасов будет отправлено в Украину в рамках президентского разрешения. По данным американских СМИ, стоимость такого оружия может составить около $300 млн.

По данным издания Semafor, Трамп сменой риторики якобы направляет «закодированные послания» Киеву и Москве и хочет дать понять Путину и Зеленскому, что «все возможно, если они не отступят».