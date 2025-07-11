Нетаньяху анонсировал скорый мир с арабами

«Наши арабские соседи вздохнули с облегчением [в связи с военной операцией против Ирана]. С некоторыми из них мы уже заключили мир, с некоторыми вскоре заключим мир», - сказал он в интервью телеканалу Newsmax.

Израильский премьер заявил, что на момент нанесения ударов по иранским ядерным объектам исламская республика могла «создать атомную бомбу в течение несколько месяцев», однако в результате атаки ядерная программа Тегерана была отброшена назад «на несколько лет».

В настоящее время у Израиля из соседних арабских стран установлены дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией. В 2020 году во время первого президентского срока Трампа израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехсторонняя сделка получила название Авраамовы соглашения. Затем о нормализации отношений с еврейским государством объявили Судан и Марокко. После смены власти в Дамаске участились сообщения о контактах Израиля и Сирии. 24 июня глава Совета национальной безопасности еврейского государства Цахи Ханегби подтвердил, что постоянно поддерживает связь с сирийскими чиновниками.