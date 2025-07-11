Азербайджан и Китай выводят авиационное партнерство на новый уровень

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Эльмин Мамедов встретился с делегацией, возглавляемой заместителем генерального директора Администрации гражданской авиации Китая Хан Жуном. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества двух стран в области гражданской авиации.

Согласно сообщению министерства, стороны подчеркнули важность взаимодействия в развитии воздушного сообщения, совместного участия в проверках, проводимых в рамках контрольных мероприятий в целях обмена опытом, сотрудничества в организации тренингов и развитии инфраструктуры гражданской авиации.

Между Администрацией гражданской авиации Китая и Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана был подписан документ, предусматривающий сотрудничество в различных областях гражданской авиации, включая развитие воздушного сообщения, инфраструктуру гражданской авиации, устойчивую авиацию, безопасность полетов и авиационную безопасность.