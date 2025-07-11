Нефть дорожает, а азербайджанская дешевеет

Участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями и ситуацией в международной торговле, оценивая новые заявления из Вашингтона относительно пошлин.

Цены на нефть повышаются утром в пятницу после снижения более чем на 2% накануне.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:16 по Баку составила $68,76 за баррель, что на $0,12 (0,17%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты снизились в цене на $1,55 (2,21%), до $68,64 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $0,15 (0,23%), до $66,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,81 (2,65%), до $66,57 за баррель.

При этом цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $1,62, или 2,13% - до $74,4.