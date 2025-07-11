Евросоюз угрожает Израилю

Среди обсуждаемых мер — полное прекращение действия соглашения, регулирующего политическое и торгово-экономическое сотрудничество между ЕС и Израилем. Один из вариантов — прекращение политического диалога с кабинетом премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Для этого потребуется единогласная поддержка всех 27 стран-членов.

Европейский союз рассматривает возможность приостановки соглашения об ассоциации с Израилем из-за ситуации в Газе, сообщает Politico со ссылкой на проект документа Европейской службы внешних связей.

Более вероятным Politico считает частичную приостановку, например, отмену торговых преференций для израильских товаров. Такое решение можно принять квалифицированным большинством в Совете ЕС.

Также рассматриваются ограничения на участие Израиля в европейских программах — в частности, Erasmus и техническое сотрудничество.

Вопрос планируется обсудить 15 июля на встрече глав МИД стран ЕС. В этот же день Израиль должен представить отчет об улучшении гуманитарной ситуации в Газе.